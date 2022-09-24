АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новак Джокович выступит на турнире ATP 500 в Астане, который пройдет с 1 по 9 октября в Национальном теннисном центре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Турнир данной категории впервые пройдет в Казахстане. Его призовой фонд составляет $2 млн 54 тыс.

В одиночном разряде турнира заявлены Карлос Алькарас (№1 АТР), Даниил Медведев (№4), Стефанос Циципас (№6), Андрей Рублёв (№9), Хуберт Хуркач (№10), Янник Синнер (№11), Феликс Оже-Альяссим (№13), Марин Чилич (№16), Диего Шварцман (№17), Карен Хачанов (№18), Роберто Баутиста Агут (№21), Григор Димитров (№23), Гаэль Монфис (№32), Станислас Вавринка (WC) и Энди Маррей (WC).

В парном разряде также сыграют несколько чемпионов турниров Большого шлема: Джо Солсбери (№1 парный ATP), Раджив Рам (№2), Нил Скупски (№3), Весли Колхоф (№4), Жан-Жюльен Ройер (№5), Марсело Аревало (№6), а еще олимпийские чемпионы из Хорватии Никола Мектич и Мате Павич, колумбийцы Роберт Фарах и Хуан Себастьян Кабаль.

Как сообщалось ранее, честь Казахстана на престижном турнире будут защищать Александр Бублик, Михаил Кукушкин (WC), в парном разряде - Андрей Голубев и Александр Недовесов.