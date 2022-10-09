РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:42, 08 Октябрь 2022 | GMT +6

    Новак Джокович вышел в финал ATP 500 Astana Open

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Четвертая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, не смог доиграть полуфинал турнира в Астане против 21-кратного чемпиона турниров «Большого Шлема» Новака Джоковича, занимающего седьмую строчку рейтинга ATP. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Даниил снялся после второго сета при счете 6:4, 6:7(6:8). Матч продолжался 1 час и 49 минут. Джокович укрепил преимущество в личных встречах - 7:4. Для серба это будет 17 финал на турнирах серии АТР 500.

    «Снятие Даниила стало для меня сюрпризом. Он великолепный игрок. Надеюсь, у него ничего серьезного. Даниил сказал мне, что потянул приводящую мышцу. Он был лучше меня в обоих сетах», - сказал после игры в коротком интервью пресс-службе ФТК Джокович.

    Ранее сообщалось о том, шестая ракетка мира, грек Стефанос Циципас одержал зрелищную победу над россиянином Андреем Рублевым (9 АТР) со счетом 4:6, 6:4, 6:3 и стал первым финалистом ATP 500 Astana Open.

    В финале соревнований в столице Казахстана Циципас сразится с Новаком Джоковичем.


    Фото: ФТК

    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    00:03, 01 Октябрь 2023
    Дожди ожидаются на востоке и в центре Казахстана 1 октября
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!