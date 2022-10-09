Новак Джокович вышел в финал ATP 500 Astana Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Четвертая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, не смог доиграть полуфинал турнира в Астане против 21-кратного чемпиона турниров «Большого Шлема» Новака Джоковича, занимающего седьмую строчку рейтинга ATP. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Даниил снялся после второго сета при счете 6:4, 6:7(6:8). Матч продолжался 1 час и 49 минут. Джокович укрепил преимущество в личных встречах - 7:4. Для серба это будет 17 финал на турнирах серии АТР 500.

«Снятие Даниила стало для меня сюрпризом. Он великолепный игрок. Надеюсь, у него ничего серьезного. Даниил сказал мне, что потянул приводящую мышцу. Он был лучше меня в обоих сетах», - сказал после игры в коротком интервью пресс-службе ФТК Джокович.

Ранее сообщалось о том, шестая ракетка мира, грек Стефанос Циципас одержал зрелищную победу над россиянином Андреем Рублевым (9 АТР) со счетом 4:6, 6:4, 6:3 и стал первым финалистом ATP 500 Astana Open.

В финале соревнований в столице Казахстана Циципас сразится с Новаком Джоковичем.





Фото: ФТК