Новак Джокович вышел в финал ATP 500 Astana Open
Даниил снялся после второго сета при счете 6:4, 6:7(6:8). Матч продолжался 1 час и 49 минут. Джокович укрепил преимущество в личных встречах - 7:4. Для серба это будет 17 финал на турнирах серии АТР 500.
«Снятие Даниила стало для меня сюрпризом. Он великолепный игрок. Надеюсь, у него ничего серьезного. Даниил сказал мне, что потянул приводящую мышцу. Он был лучше меня в обоих сетах», - сказал после игры в коротком интервью пресс-службе ФТК Джокович.
Ранее сообщалось о том, шестая ракетка мира, грек Стефанос Циципас одержал зрелищную победу над россиянином Андреем Рублевым (9 АТР) со счетом 4:6, 6:4, 6:3 и стал первым финалистом ATP 500 Astana Open.
В финале соревнований в столице Казахстана Циципас сразится с Новаком Джоковичем.
Фото: ФТК