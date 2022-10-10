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    18:18, 09 Октябрь 2022 | GMT +6

    Новак Джокович выиграл турнир ATP 500 Astana Open

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира Новак Джокович в финале турнира ATP 500 Astana Open в столице Казахстана в двух сетах за 1 час и 15 минут обыграл шестую ракетку мира, представителя Греции Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Джокович один раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Таким образом, 35-летний серб выиграл четвертый трофей в этом сезоне и 90-й в целом в карьере под эгидой АТР. Титул в Астане принес Новаку 500 очков рейтинга и 355 310 долларов США в качестве призовых.


    Фото: ФТК.

    Теги:
    Спорт Теннис Астана
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