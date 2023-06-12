Новак Джокович выиграл «Ролан Гаррос» и переписал историю

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Сербский теннисист Новак Джокович победил норвежца Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос»-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Джокович обыграл Рууда в трех сетах — 7:6, 6:3, 7:5 — и стал победителем Открытого чемпионата Франции.

Ранее по ходу турнира Новак Джокович также победил Александра Ковачевича (114-е место) — 6:3, 6:2, 7:6, Мартона Фучовича (83-е место) — 7:6, 6:0, 6:3, Алехандро Давидовича Фокина (34-е место) — 7:6, 7:6, 6:2, Хуана Пабло Варильяса (94-е место) — 6:3, 6:2, 6:2, Карена Хачанова (11-е место) — 4:6, 7:6, 6:2, 6:4 и испанца Карлоса Алькараса (1-е место) — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Победа на «Ролан Гаррос» позволила Джоковичу установить рекорд по количеству выигранных турниров «Большого шлема» — теперь у него их 23 (ранее он делил лидерство с испанцем Рафаэлем Надалем).