10 Июля 2022 22:53

Новак Джокович в седьмой раз стал чемпионом Уимблдона

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ- Новак Джокович в седьмой раз стал чемпионом Уимблдонского теннисного турнира. В финале он переиграл в четырех сетах австралийца Ника Кирьоса ( 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 ). Это 21-я победа серба в турнирах «Большого шлема», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Для Ника Кирьоса - это первый финал «Большого шлема». Однако перед матчем комментаторы не спешили безоговорочно отдавать победу именитому сербскому теннисисту.

До этого финала теннисисты встречались дважды, и Кирьос оба раза побеждал Джоковича, не уступив ему ни одного сета.

Однако и Джоковичу было, чем ответить: серб ни разу не проигрывал на центральном корте Уимблдона с 2013 года.

И начало не сулило сербу ничего хорошего: отдав одну свою подачу в середине первого сета, Новак за 32 минуты проиграл первую партию — 4:6.

В 4-м гейме второго сета Кирьос потерял концентрацию, и Новак добился брейка, удержав в итоге сет 6:3.

В третьем сете Джокович смог лишь к концу взять подачу соперника и выиграл сет 6;4.

Четвертый сет закончился тай-брейком, который выиграл Джокович - 7:3.