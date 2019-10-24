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Новак Джокович и Рафаэль Надаль прибыли в столицу
24 Октября 2019 10:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новак Джокович и Рафаэль Надаль вместе со своими командами приземлились в международном аэропорту Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Сегодня Нур-Султане состоится благотворительный выставочный матч с участием именитых теннисистов современности сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.
Также в 12:00 спортсмены примут участие в пресс-конференции, в рамках которой ответят на многие вопросы. Событие пройдет в отеле The Ritz Carlton Astana.
В 18:00 на «Барыс-Арена» Надаль и Джокович проведут мастер-класс для юных талантливых казахстанских теннисистов, которые съедутся для этого случая со всей страны.
Сам матч начнется там же, на «Барыс-Арене» в 19:00.
Ключевые слова: Спорт,
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