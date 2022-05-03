Ноутбук имеет каждый пятый городской и каждый девятый сельский житель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспеченность домохозяйств РК ноутбуками ухудшилась, сократившись со 170 до 164 штук на 1 тыс. человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Несмотря на пандемию, перевод сотрудников на работу из дома, учёбу школьников и студентов — в режим онлайн, и прочие показатели развития цифровизации. Доля домохозяйств РК, имеющих ноутбуки, сократилась в 2021 году до 52,8%, против 54,7% в 2020 году. Показатель ухудшился как в городской местности - с 60,4% до 58,9%, так и в сельской - с 44,5% до 41,7%.

В 2021 году самая большая доля домохозяйств, имеющих ноутбуки, наблюдалась в Алматы — 72,4%. Следом идут Костанайская область - 69,3%, Нур-Султан - 64,7% и Карагандинская область - 64,2%. Самая низкая обеспеченность домохозяйств ноутбуками была отмечена в Кызылординской области -27,6%, Шымкенте - 31,3% и Туркестанской области - 36,3%.

В городской местности на 1 тыс. человек приходилось 200 ноутбуков, в сельской — лишь 112 ноутбуков. То есть в городской местности ноутбук имеет лишь каждый пятый житель, а в сельской — каждый девятый.

По итогам марта 2022 года, согласно официальным данным, ноутбуки подорожали на 5,1% за год. В аналогичном периоде 2021-го рост составлял 6,9% за год.

В помесячной динамике заметный рост наблюдался в текущем году: в январе (на 2,4%) и в марте (на 2,8%).

При этом, производство казахстанских компьютеров и ноутбуков по сравнению с прошлым годом выросло сразу в полтора раза, до 3,8 тыс. за январь–март 2022 года. К слову, годом ранее удорожание ноутбуков и компьютеров влияет как глобальный дефицит полупроводников, которые также необходимы для производства автомобилей, телефонов и другой электронной техники, так и удорожание комплектующих (видеокарт, SSD-дисков и прочего) по причине возросшего спроса на них из-за «расплодившихся» майнинговых ферм.

Немаловажную роль в ценообразовании играет и волатильность национального курса, с учётом того, что доля импортных значительно превышает долю казахстанских компьютеров и ноутбуков на внутреннем рынке. Так, несмотря на уменьшение доли импорта в январе-феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, показатель составляет внушительные 70,6%, годом ранее — 82,6%. За первые два месяца текущего года в страну импортировали 5,5 тыс. компьютеров и ноутбуков — на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.









Фото: accomnews.com.au