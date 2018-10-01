Нотное издание песен Батырхана Шукенова на казахском языке презентовали в Алматы

АЛМАТЫ, КАЗИНФОРМ - Уникальное нотное издание песен Батырхана Шукенова на казахском языке выпущено в Алматы Фондом имени Батырхана Шукенова при финансовой поддержке Фонда Булата Утемуратова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В нем собраны произведения из альбомов артиста, которые впервые аранжированы и укомплектованы в одном сборнике с целью популяризации казахского языка и отечественных авторов. Интересная особенность издания - оно подходит и для исполнителей на гитаре, так как помимо нот содержит аккорды.

«Мы старались сделать издание доступным для широкого круга исполнителей. Название издания, - «Сағым дүние», точно отражает направленность творчества Батыра. Оно олицетворяет «мир-мираж», в котором все - преходяще, находится в постоянном движении, постепенно удаляясь в Вечность. Это грусть по несбыточным желаниям по ходу постоянной гонки», - рассказал Бауржан Шукенов, председатель попечительского совета Фонда имени Батырхана Шукенова и его родной брат.

В нотное издание вошло 14 произведений, в том числе знаменитая «Отан ана». Авторами большинства вошедших в нотный сборник произведений являются композитор Куат Шильдебаев, Толеген Мухамеджанов, Наджиб Вильданов, Ринат Гайсин, которые тесно работали с Батрыханом Шукеновым.

Начав независимую карьеру, Батырхан Шукенов работал с отечественными авторами, исполнял и сочинял песни на казахском языке, вдохновляясь фольклором. Сольный путь артиста начался с альбома «Отан Ана» в 2002 году, который стал для него ключевым в осмыслении национальной музыки. Альбом был переиздан в 2005 году, включив в себя песню «Сағым дүние». А уже в 2015 году посмертно издан «Аманат», состоявший исключительно из песен на казахском языке.

«Для нас было важно сделать аранжировки качественными и удобными. Над адаптацией песен работали Адильжан Толукпаев и Дария Куаткызы. Мы хотим, чтобы песни наших композиторов звучали в домах казахстанцев», - рассказала директор Фонда имени Батырхана Шукенова Наргиз Шукенова,..

Планируется рассылка издания по музыкальным образовательным учреждениям страны, а также открытая публикация на веб-сайте www.batyr.foundation к концу октября.

До конца года Фонд ожидается еще ряд мероприятий. 31 октября будет опубликована первая развернутая биография Батыра на обновленном веб-сайте фонда. В ней рассказана история жизни артиста через воспоминания современников, записи первых эфиров и фотографии из личного архива.

С 26 по 30 ноября в Алматы состоится Республиканский конкурс исполнителей на деревянных духовых инструментах имени Батырхана Шукенова. Он пройдет в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Все прослушивания и заключительный концерт пройдут с открытым доступом для всех желающих. А до конца 2018 года в одном сборнике будет выпущено все творческое наследие Батырхана Шукенова - это 8 альбомов, включая неизданные песни Павла Есенина, с 2002 по 2018 годы. Альбомы изданы в разное время, на разных лейблах, и многие недоступны на информационных носителях и онлайн.

Батырхан Шукенов (1962- 2015) - казахстанский эстрадный певец, музыкант, саксофонист, композитор, поэт. Заслуженный деятель искусств Казахстана (2010). Посол доброй воли ЮНИСЕФ в Казахстане (2009-2015). Один из основателей и солист казахстанско-российской музыкальной поп-группы «А'Студио», в составе которой обрел широкую популярность (1987-2000). После ухода из группы осенью 2000 года занялся сольной карьерой.