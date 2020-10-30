Нотариуса обвиняют в незаконной операции на 1,8 млрд тенге в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По иску прокуратуры Алмалинского района Алматы предотвращен факт взыскания мнимой задолженности по заработной плате в размере 1,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Установлено, что 23 декабря 2019 года нотариус «И» своей исполнительной надписью взыскала с ТОО «К» в пользу «М» задолженность по зарплате в размере 1 805 097 937 тенге. Анализ показал, что сам «М» являлся 100% учредителем указанного ТОО с ежемесячной зарплатой свыше 40 млн тенге. Несмотря на сомнительность сделки и наличияе судебного решения Медеуского районного суда от 16 августа 2019 года, которым «М» во взыскании зарплаты отказано, нотариус совершил незаконную исполнительную надпись (в последующем возбуждено исполнительное производство)», - сообщили в надзорном ведомстве.

Как отметили в прокуратуре, соглаcно статье 100 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» погашение заработной платы является первоочередным обязательством работодателя и имеет преимущество перед другими кредиторами.

«Прокуратурой установлено, что ТОО «К» имело крупную задолженность перед другими предпринимателями. Таким образом «М» пытался вывести денежные средства путем образования мнимой задолженности и уклониться от исполнения своих обязательств», - сообщили в прокуратуре Алматы.

Решением суда от 12 мая 2020 года иск прокуратуры удовлетворен, исполнительная надпись признана незаконной и отменена.

За допущенные нарушения законности в отношении нотариуса вынесено частное определение, которое в настоящее время находится на рассмотрении.