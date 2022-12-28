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Носить маски в общественных местах рекомендовали жителям СКО

28 Декабря 2022, 14:00
Носить маски в общественных местах рекомендовали жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за две недели заболеваемость COVID-19 возросла в 1,6 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев на брифинге сообщил, что с 13-го по 26-е декабря выявили 49 инфицированных. Тогда как в предыдущие две – зарегистрировали 31 случай коронавируса.

«По матрице оценки эпидемиологической ситуации область с марта находится в «зеленой» зоне. При этом коэффициент репродукции R больше 1. Рекомендуем носить медицинские или тканевые маски в местах массового скопления людей: аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры, ЦОНы, банки, спортивные мероприятия - в организованных коллективах, во всех видах транспорта», - сказал А. Жуматаев.

Он напомнил, что вакцинация против коронавируса продолжается. Полный курс прошли 321 426 человек, или 86,7% процента от плана, ревакцинировались 229 820 жителей региона. В наличии имеется 29 067 доз вакцины QazVac и Sinopharm.

«Мы наблюдаем рост заболеваемости респираторными инфекциями. В области циркулируют грипп и коронавирус. Методы профилактики их идентичны. Идет пора корпоративов, впереди новогодние праздники. Призываю всех в случае заболевания оставаться дома, не посещать общественные места, не заражать других. В местах массового скопления людей соблюдать социальную дистанцию, как можно чаще мыть руки с мылом, обрабатывать их антисептиками, регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку», - добавил главный санитарный врач области.


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