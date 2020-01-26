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Носить маски требуют от пассажиров поездов, курсирующих между Казахстаном и Китаем

26 Января 2020 18:00
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Носить маски требуют от пассажиров поездов, курсирующих между Казахстаном и Китаем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Носить маски требуют от пассажиров, работников поездных бригад и машинистов поездов, курсирующих между Казахстаном и Китаем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

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«На сегодняшний день между Казахстаном и Китаем 1 раз в неделю курсируют три пассажирских поезда. Проверка пассажиров и проводников, прибывающих из КНР, осуществляется посредством измерения температуры прибором «тепловизор» на постоянной основе. С 6 января 2020 года сотрудниками органов СЭС отрабатываются мероприятия по строгому требованию наличия маски у пассажиров, работников поездных бригад и машинистов», - сообщила пресс-службу министерства в Telegram.

Как сообщалось ранее, 26 января т.г. Президент Казахстана поручил принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории страны. В Правительстве РК состоялось специальное совещание, по итогам которого Премьер РК Аскар Мамин дал поручение принять целый комплекс предупредительных мер . В их числе усиление санитарно-эпидемиологического и миграционного контроля в пунктах пропуска на государственной границе, в том числе на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта.

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Ключевые слова: Транспорт, Безопасность, Пневмония в Китае,
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Ринат Дусумов

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