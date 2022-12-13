НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Носить маски из-за коронавируса рекомендуют жителям СКО

13 Декабря 2022, 16:12
Носить маски из-за коронавируса рекомендуют жителям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области санитарные врачи отмечают рост числа инфицированных коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев на брифинге сообщил, что за последние две недели выявили 35 новых случаев. Рост в сравнении с предыдущим аналогичным периодом – в 2,6 раза.

«По матрице оценки эпидемиологической ситуации регион находится в «зеленой» зоне. Однако репродуктивное число превышает 1. Согласно требованиям постановления главного государственного санитарного врача, рекомендуется ношение медицинских или тканевых масок в местах массового скопления населения: на железнодорожных и автовокзалах, аэропортах, рынках и тому подобных. В случае перехода региона в «желтую» зону, будут вводиться дополнительные ограничения», - проинформировал А. Жуматаев.

Он добавил, что ослабление темпов вакцинации и ревакцинации привело к росту заболеваемости. Полный курс прошли 321 114 человек, или 86,6 % от плана, ревакцинацию – 227 324, или 79,4 %. В наличии в области имеются 31 544 дозы вакцины QazVac и Sinopharm.

«Необходимо продолжить вакцинацию, соблюдать элементарные методы профилактики. В случае заболевания оставаться дома, вызвать врача и не посещать школы и детские сады, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции», - сказал главный санврач области.


Теги:
Новости по теме
Заболеваемость скарлатиной в СКО возросла в 11 раз
На треть возросла заболеваемость ОРВИ в СКО
Почва промерзла на один метр в СКО
Читайте также
Заболеваемость скарлатиной в СКО возросла в 11 раз
Случаи обморожения зафиксированы в Таразе
На треть возросла заболеваемость ОРВИ в СКО
Почва промерзла на один метр в СКО
155 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
«Серебро» и «бронзу» завоевали в Калгари спортсмены СКО
Около 700 нарушений допустили за неделю водители автобусов в СКО
Полицейские доставили роженицу из сломавшейся на трассе машины в роддом Кызылорды
Новости партнеров
Популярное
1 Руководителя ГАСКа назначили в Жамбылской области
2 Иностранку с шестью детьми выдворили из Казахстана
3 Акима сельского округа убили в Актюбинской области
4 Как Алматы возвращают статус «города-сада»
5 Повышение качества жизни казахстанцев в приоритете государства – Анна Альшанская

Лента новостей