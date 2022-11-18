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Носить маски членам избирательных комиссий во время выборов рекомендовала главсанврач РК

18 Ноября 2022, 13:41
Носить маски членам избирательных комиссий во время выборов рекомендовала главсанврач РК
18 Ноября 2022, 13:41

Носить маски членам избирательных комиссий во время выборов рекомендовала главсанврач РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Вице-министр здравоохранения РК - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова дала рекомендации по проведению внеочередных выборов Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, несмотря на благополучную стабильную ситуацию по коронавирусу, в день проведения выборов мы рекомендуем всем членам избирательных комиссий соблюдать масочный режим, каждые три часа проводить смену масок. Не допускать массового скопления людей при выборах. Стараться их правильно направлять», - сказала главсанврач во время заседании в Центральной избирательной комиссии РК.

Она подчеркнула, что в помещениях вентиляция должна работать бесперебойно. В случае ее отсутствия необходимо перед началом выборов проводить проветривание помещения и влажную уборку.

«Помимо гриппа, ОРВИ вызывает большое количество других вирусов, за ними тоже проводится эпиднадзор. Сегодня установлена циркуляция риновирусов, метапневмовирусов, боковирусов, парагриппа», - добавила Айжан Есмагамбетова.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Казахстане зарегистрировано более 1 млн случаев ОРВИ. На сегодня лабораторно подтверждено более 1000 случаев гриппа. Все регионы Казахстана - в «зеленой» зоне по COVID-19. Ежедневно регистрируется до 70 случаев коронавирусной инфекции.

Внеочередные выборы Президента РК пройдут в Казахстане 20 ноября.


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