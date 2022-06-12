12 Июня 2022 17:11

Норвежский пилот стал победителем Гран-при Азербайджана «Формула-2»

БАКУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - Определились победители основной гонки «Формула-2», проходящей в рамках «Формулы-1» Гран-при Азербайджана в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

По итогам 29 кругов норвежский пилот Деннис Хаугер из команды Prema Racing опередил всех своих соперников.

Пилот команды Carlin Логан Сарджент занял второе, а Фелипе Другович (MP Motorsport) - третье место.

Болид члена команды Hitech Grand Prix Жюри Випса вышел из строя, врезавшись в тротуар, и ему пришлось приостановить свое участие в соревнованиях. В целом, шесть пилотов не смогли завершить соревнования.

Азербайджан уже шестой раз принимает соревнования «Формулы-1». Первые соревнования под названием Европейское Гран-при прошли в 2016 году. На этих соревнованиях пилот команды «Мерседес» Нико Росберг занял первое место.

На последующих соревнованиях, получивших название Гран-при Азербайджана, победителями стали Даниэль Риккардо («Red Bull Racing» - 2017), Льюис Хамильтон («Мерседес» - 2018), Валттери Боттас и Льюис Хамильтон («Мерседес» - 2019), Серхио Перес («Red Bull Racing» - 2021).

В 2020 году соревнования «Формулы-1» Гран-при Азербайджана из-за пандемии коронавируса не проводились.