Норвежский художник просит откликнуться казахстанских ветеранов

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - В посольство Казахстана в Осло обратился известный норвежский художник Вебьёрн Санд с просьбой помочь отыскать здравствующих казахстанских ветеранов, участвовавших в освобождении Севера Норвегии от гитлеровской оккупации в 1944 году, а также солдат, оказавшихся в фашистском плену на территории оккупированной Норвегии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК

В. Санд является руководителем крупного художественно-просветительского проекта «Замок роз». Комплекс был открыт в Осло в 2020 году по случаю 80-летия нападения фашистов на Норвегию в 1940 году и 75-й годовщины полного освобождения страны в 1945 году. Проект посвящен двум темам: гитлеровская оккупация Норвегии и ценности норвежского общества – демократия, гуманизм и правовое государство.

Комплекс содержит более 100 монументальных картин и инсталляций. Особое место занимает ​серия портретов «Лики истории» на основе личных бесед художника с ветеранами.

В. Санд отмечает, что за последние несколько лет он обрёл более тридцати новых друзей, которым почти 100 лет. Художник путешествовал по Норвегии и за рубежом, встречаясь с участниками движения сопротивления, солдатами, которые боролись с нацистским режимом, свидетелями и жертвами войны в Норвегии в 1940–45 годы.

«Арт-проект «Замок роз» выражает почтение и благодарность солдатам Казахстана, участвовавшим в освобождении севера Норвегии осенью 1944 года, и тем, кто находился в плену на территории Норвегии во время Второй мировой войны. Мы хотим, чтобы ваша история стала известна норвежскому народу», – подчеркивает В. Санд.

Художник хотел бы лично связаться и побеседовать с казахстанскими ветеранами Советской армии, а также включить их в экспозицию «Лики истории». К сожалению, из-за пандемии В. Санд не сможет прибыть в Казахстан, поэтому он хотел бы увидеться и побеседовать онлайн. На основе фотографий и зарисовок со встречи он напишет портрет, который будет выставлен вместе с другими свидетелями в «Замке роз» в Осло.

Посольство Казахстана в Осло просит общественность поддержать данный проект и посодействовать в поиске казахстанских ветеранов, оказавшихся во время Великой Отечественной войны на территории Норвегии. Проект увековечит память о подвиге наших солдат и укрепит гуманитарные связи между нашими народами.

Контакты для организации встречи ветеранов с художником: посольство Казахстана в Норвегии: oslo@mfa.kz, KazakhstanNorway@gmail.com, +47 22420643; Комитет международной информации МИД РК: kmi@mfa.kz, +7 7172 720685.

Фотографии предоставлены The Norwegian art project The Rose Castle.

Более 130 тысяч советских солдат принимали участие в Петсамо-Киркенесской операции осенью 1944 года, в результате которой войска Вермахта были вытеснены из Советского Заполярья, северной Финляндии и северной Норвегии. Точных данных о количестве участвовавших в операции казахстанцев нет, однако Посольством выявлены имена погибших 65 казахстанцев.

Кроме того, в годы Второй мировой войны в концлагерях на территории оккупированной Норвегии находились около 100 000 советских военнопленных. Относительно недавно начата оцифровка баз данных о воинских захоронениях в Норвегии. К настоящему времени посольством выявлены имена и места захоронения 56 казахстанцев.