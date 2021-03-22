Норвежский депутат Тор Андре Йонсен: Наурыз құтты болсын!

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тор Андре Йонсен, депутат Стортинга (Парламента) Норвегии, Член Постоянного комитета по транспорту и коммуникациям поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приветствую народ Казахстана!

Я нахожусь рядом с Мьёсторне (Mjøstårne), самым высоким деревянным зданием в мире, в моем родном городе Брумунддале.

Хочу пожелать всем чудесного древнего праздника Наурыз. Мы живем в непростые времена. Но в воздухе витает весна. Весна — это время обновления. Весна - время возрождения.

Поэтому этот праздник является общим для всего мира. Я желаю вам успехов, здоровья, изобилия и сил на весь год. Мои теплые приветствия народу Казахстана!

Наурыз құтты болсын!», - поздравил казахстанцев Тор Андре Йонсен.