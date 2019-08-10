Норвежские продукты - самые дорогие в Европе

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Статистическая служба Европейского союза «Евростат», занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и континентальной Европы, обнародовала страновой рейтинг по уровню цен на продукты питания и безалкогольные напитки среди стран Старого континента за прошедший год, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Самые высокие европейские цены на продукты пришлись на Норвегию. В краю викингов пищевые тарифы были на 63% выше среднего, чем в странах ЕС. Кроме этого, норвежские прайсы на молочные продукты, яйца, овощи и крупы были значительно дороже по норвежской статистике.

За Норвегией следует Швейцария, где уровень цен на продукты на 60% выше среднего европоказателя.

Кроме того, норвежские цены на продукты питания были одними из самых высоких в Европе для ряда групп продуктов питания. Цены на молоко, сыр, яйца, и «хлеб, крупы, фрукты, овощи» были соответственно на 75% и 58% выше среднего показателя по ЕС.

Норвежские цены на мясо были на 55% выше среднего по ЕС. Но в этом показателе викинги уступают Швейцарии и Исландии, где мясные тарифы выше среднеевропейских соответственно на 128% и 65%. Несмотря на то, что Норвегия является одним из мировых лидеров в экспорте рыбы и морепродуктов, уровень цен на «дары океана» в стране Фьордов все равно выше, чем в остальной Европе на 9%.

Самые же дешевые продукты и безалкогольные напитки можно было приобрести в Северной Македонии, где уровень цен составлял 62% от среднего показателя по ЕС, и соответственно 40% от норвежского уровня.

В фокусе внимания статистического «Анализа покупательской способности в Европе» был уровень цен на питание в 37 странах континентальной Европы, в том числе 28 государств-членов Европейского союза и трех стран, входящих в Европейскую ассоциацию свободной торговли (Исландия, Норвегия и Швейцария).

Что касается стран ЕС, то лидером по дороговизне на продукты здесь является Дания, где цены на 30% выше, чем в других 28 странах Евросоюза, а самые низкие цены на пропитание в ЕС у Болгарии, Польши и Румынии.

Автор: Ильяс Омаров