20 Сентября 2022, 22:44

Норвежские фанаты Димаша Кудайбергена отправляются в тур по Казахстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Группа из двадцати членов Норвежского фан-клуба Димаша Кудайбергена отправляется в двухнедельный тур по Казахстану и намеревается встретиться со своим любимым исполнителем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

23 сентября норвежцы посетят концерт Димаша «Stranger» на Центральном стадионе Алматы и встречу музыканта с поклонниками. Как сообщила активист фан-клуба Анетта Слетмоен, поклонники надеются лично передать Димашу ряд норвежских подарков, включая портрет музыканта, а также норвежский варган ручной работы (аналог казахского шанкобыза).

Кроме того, группа планирует отправиться в Актобе, на родину Димаша, и Астану. Тур будет включать знакомство с природой, культурой и традициями Казахстана.

«Важным пунктом программы является участие в мастер-классе по игре на казахских музыкальных инструментах и вокалу от педагога Марата Айтимова», - говорит Анетта.

Поездку фан-клуба планируют освещать и норвежские масс-медиа.

Фан-клуб принимает участие в культурных мероприятиях в Норвегии, исполняет песни Димаша и не пропускает практически ни одного концерта музыканта в рамках мировых турне. К 175-летию Абая Анетта Слетмоен записала клип на песню «Желсіз түнде жарық ай» на норвежском и казахском языках.

«Наш фан-клуб состоит из 221 активных членов. Мы все работаем на общую цель – визит Димаша в Норвегию, - отметила Анетта, - Мы благодарим Димаша за искусство, которое он дарит нам, и за то, что он прекрасный человек».

В деятельности фан-клуба принимает активное участие Норвежско-казахский культурный центр, основанный в 2011 году.

«Благодаря творчеству и необыкновенному таланту Димаша, невероятно возрос интерес к традициям, культуре, языку, искусству казахского народа в Норвегии, как и во всем мире», - отметила руководитель Центра Алмагуль Калелова.