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Норвежка почти сто раз вызывала полицию

1 Октября 2019 02:41
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Норвежка почти сто раз вызывала полицию

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Полиция северной норвежской провинции Финнмарк сообщила о женщине, которая в прошедшие выходные в течение нескольких часов не давала покоя правоохранителям, позвонив почти сто раз на номер экстренной службы спасения 112, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Дежурный оператор полиции Тарьей Лейнан Матизен города Киркенес, административного центра Финмарк, поведала, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения, и ее звонки не представляли какой-либо угрозы.

«В штатном режиме мы бы выехали по адресу, с которого последовал звонок, но у нас не было патрулирования в этом районе в субботу днем», - отметила она, рассказав, что в ее полицейский участок порой частенько поступают такие обременительные звонки, которые лишают возможности полицию выполнять главные задачи.

«У нас есть те, кто частенько беспокоит нас без видимой причины, но не так агрессивно, как в этот раз», - пояснила она.

Автор: Ильяс Омаров

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Ключевые слова: Происшествия,
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