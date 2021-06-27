Норвежка Мария Кимашева ищет родственников в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гражданка Норвегии по имени Мария Михайлова (Кимашева) связалась с Посольством Республики Казахстан в Королевстве Норвегия с просьбой помочь в поиске родственников в Казахстане. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Facebook Талгата Жумагулова.

Как написал дипломат Талгат Жумагулов в своем аккаунте Facebook, дедушка Марии по имени Аманжол Кимашев – ветеран Великой Отечественной войны, после окончания службы он женился на русской женщине по имени Лидия Федоровна и жил с нею двумя сыновьями в Пскове. Спустя несколько лет, после развода он уехал в Алматы. Один из двух сыновей – Андрей – отец Марии Михайловой. Он какое-то время поддерживал связь с отцом. Известно, что Аманжол работал на обувной фабрике в Алматы.

Аманжол родился в 1921 году (по другим данным в 1919 году) в селе Благодатное (ныне Олджабай батыр) Акмолинской области Еркинликского района. По данным центрального архива Минобороны России, из личного дела Аманжола стало известно, что его отца звали Кимаш Тасболатов, а мать – Орынбасар Тасболатова.

Мария Михайлова училась в Осло в 2000-х годах, сейчас работает в сфере информационных технологий. Михайлова – фамилия, которую она получила в замужестве.

Талгат Жумагулов попросил всех, кто владеет какой-либо информацией, помочь в поисках.



