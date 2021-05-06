Норвегия вводит паспорт вакцинации от COVID-19 в июне

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг сообщила, что скандинавское государство начнет использовать паспорта вакцинации с июня текущего года для того, чтобы ослабить карантинные ограничения внутри страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Эрны Сольберг, сертификат будет содержать данные о том, получил ли его владелец вакцину, а также был ли инфицирован КВИ ранее.

«Эти сертификаты позволят быстрее и раньше открыть наше общество», - подчеркнула премьер-министр. Норвегия не является членом Евросоюза, но состоит в едином европейском рынке и Шенгенской туристической зоне.

Сертификат будет соответствовать всем стандартам ЕС, и использоваться для поездок за границу.

В Норвегии был один из самых низких показателей инфекций и смертей в Европе с начала пандемии, но были введены более строгие меры после быстрого увеличения госпитализаций в марте, вызванного более заразными штаммами коронавируса.

По состоянию на 5 мая 2021 года, 31,7% жителей Норвегии получили первую прививку от коронавируса, при этом 8,4% прошли полную вакцинацию.