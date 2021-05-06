РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:27, 06 Май 2021 | GMT +6

    Норвегия вводит паспорт вакцинации от COVID-19 в июне

    None
    None
    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг сообщила, что скандинавское государство начнет использовать паспорта вакцинации с июня текущего года для того, чтобы ослабить карантинные ограничения внутри страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Эрны Сольберг, сертификат будет содержать данные о том, получил ли его владелец вакцину, а также был ли инфицирован КВИ ранее.

    «Эти сертификаты позволят быстрее и раньше открыть наше общество», - подчеркнула премьер-министр. Норвегия не является членом Евросоюза, но состоит в едином европейском рынке и Шенгенской туристической зоне.

    Сертификат будет соответствовать всем стандартам ЕС, и использоваться для поездок за границу.

    В Норвегии был один из самых низких показателей инфекций и смертей в Европе с начала пандемии, но были введены более строгие меры после быстрого увеличения госпитализаций в марте, вызванного более заразными штаммами коронавируса.

    По состоянию на 5 мая 2021 года, 31,7% жителей Норвегии получили первую прививку от коронавируса, при этом 8,4% прошли полную вакцинацию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Детей в США обучают казахскому языку
    Сегодня, 19:55
    Нетрезвый пассажир поезда сорвал стоп-кран и был оштрафован
    Сегодня, 19:53
    Президент Казахстана подписал ряд законов РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!