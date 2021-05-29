Норвегия планирует вакцинировать все взрослое население страны к сентябрю

ОСЛО.КАЗИНФОРМ - Согласно обновленному календарю вакцинации в Норвегии, Институт общественного здравоохранения Королевства (FHI) предполагает, что все возрастные категории людей старше 18 лет, проживающие в стране, будут полностью вакцинированы препаратами от коронавируса к 19 сентября текущего года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По оценкам FHI, все взрослое население получат первую дозу вакцины от короны в течение 30-й календарной недели - т.е. с 26 июля по 1 августа 2021 г.

Календарь FHI - планируемый сценарий вакцинации, который учитывает временной промежуток до 12 недель между приемами первой и второй дозами вакцины. Вместе с тем, в FHI подчеркнули, что календарь регулярно меняется. К примеру, почти месяц назад - 30 апреля, планировалось осуществить вакцинацию взрослого населения Норвегии к 12 сентября этого года.

На конец весны в Норвегии при населении страны в 5, 46 млн человек выявлено 124 211 случаев коронавируса (22 751 на 1 млн чел.), из них 783 – с летальным исходом (143 на 1 млн населения), 18 находятся в критическом состоянии. Вакцинацию в Королевстве, с момента ее старта 27 декабря 2020 года, прошли более 1 631 293 человек.