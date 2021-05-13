Норвегия планирует использовать беспилотники для уборки снега

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Аэропорт Осло планирует использовать беспилотные автомобили для уборки снега. Координатор гражданской авиации Норвегии компания Avinor уже заказала беспилотники на сумму 400 млн крон (40 млн евро), заключив рамочное соглашение на 8 лет с производителем зимних служебных автомобилей компанией Øveraasen. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на норвежское издания Dagens Næringsliv («Бизнес сегодня»).

Согласно договоренностям, беспилотные автомобили будут введены в эксплуатацию в аэропорту Осло в зимний период 2021-2022 годов.

«Это очень много значит для нас. Пандемия коронавируса почти привела к коллапсу международного воздушного движения», - сказал основатель и генеральный директор компании Øveraasen Тор Арве Эвераасен.

«Мы хотим быть своеобразными первооткрывателями тех процессов, когда дело касается инноваций. Одними из первых в мире мы внедрили такую концепцию в жизнь и, таким образом, намерены сохранить цель быть лидером в области операций, происходящих в суровые зимние условия», - отметил в свою очередь руководитель Avinor Авраам Фосс отметил.



