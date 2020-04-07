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Норвегия отправляет в Италию свой медперсонал для борьбы c COVID 19

Автор:  
Ильяс Омаров
7 Апреля 2020, 07:25
Норвегия отправляет в Италию свой медперсонал для борьбы c COVID 19

ОСЛО-РИМ. КАЗИНФОРМ - Норвежский медицинский персонал будут отправлен в Италию для помощи итальянским врачам в борьбе против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комментируя это решение, министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе отметил, что в настоящее время регион Ломбардия на севере Италии остро нуждается в медицинских работниках.

«Мы контролируем ситуацию с инфекцией в Норвегии, в то время как в Италии распространение коронавируса достигло своего кризисного пика. Сейчас самое время помочь стране, которая сталкивается с огромными проблемами», - объяснил он решение норвежского правительства.

Медицинский персонал из Норвегии из 25 человек, в состав которого войдут медсестры, врачи и специалисты по медицинской логистике, планируют оказывать помощь больным на Апеннинском полуострове в течение 4 четырех недель.

«Солидарность в Европе - не пустые слова, и теперь мы все показываем, что это означает на деле. Медицинская команда, которую мы посылаем в Италию, похожа на те, что были отправлены в прошлом году в Демократическую Республику Конго во время вспышки болезни Эболы, и на Самоа во время вспышки кори. Наше предложение отправить медицинскую команду очень хорошо принято», - рассказала министр иностранных дел Норвегии Ине Сорейде, отметив, что накануне поговорила со своим итальянским коллегой Луиджи ди Майо, который выразил норвежским властям слова благодарности.


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