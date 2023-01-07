Норвегия отозвала заявку на проведение ЧМ-2027 по хоккею, претенденты - ФРГ и РК

7 Января 2023, 22:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF) официально отозвала заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

Об этом сообщает сайт ИИХФ.

Отмечается, что такое решение было принято из-за отсутствия финансирования со стороны правительства Норвегии. Министерство культуры страны отклонило заявку на финансирование заявки, которая предусматривала проведение матчей турнира в Беруме и Тронхейме.

«Конечно, мы разочарованы отказом без предварительного диалога. Чемпионат мира по хоккею с шайбой должен был стать крупнейшим зимним спортивным событием со времен Олимпийских игр 1994 года и имел бы большое значение для норвежского спорта. Мы предлагали повторное использование объектов и инвестиции в устойчивое развитие», - цитирует президента NIHF Таге Петтерсена сайт ИИХФ.

Говорится, что Норвежская хоккейная ассоциация продолжит работу со своими партнёрами над финансированием чемпионата мира в будущем. Будет начат процесс подачи новой заявки на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой 2028 года.

Норвегия ранее принимала чемпионат мира по хоккею с шайбой в 1999 году.

Германия и Казахстан продолжают борьбу за право проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2027 года. Ежегодный конгресс ИИХФ года выберет страну-хозяйку ЧМ-2027 в мае 2023 года.

Как сообщалось ранее, Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира в 2026 году. Единственным кандидатом на проведение турнира стала Швейцария.