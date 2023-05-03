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Нормы служебных отношений обсудили Уполномоченные по этике системы УДП

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Мая 2023, 18:13
Нормы служебных отношений обсудили Уполномоченные по этике системы УДП Фото: udp-rk.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченные по этике подведомственных организаций УДП, а также работники Медицинского центра и Управления материально-технического обеспечения обсудили культуру взаимоотношений в коллективе, соблюдение норм делового этикета и официального поведения на государственной службе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Управления Делами Президента РК.

Руководитель аппарата Управления Делами Президента Мурат Дарибаев подчеркнул важность вежливых, корректных, уважительных отношений как внутри коллектива, так и в работе с гражданами.

Уполномоченный по этике УДП Гульнара Чикинаева в своем выступлении раскрыла тему формирования высокой культуры взаимоотношений на государственной службе.

На семинар-совещание были приглашены представитель Агентства РК по делам государственной службы Айдын Шахмерденов и уполномоченный по этике Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Мұздыбекова Тансила Орынбекқызы.


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