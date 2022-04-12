Нормы расхода горячей воды и потребления на подогрев установят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области установят нормы расхода горячей воды в сутки и подогрев воды для потребителей, не имеющих приборов учета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий проект постановления появился на сайте открытых нормативно-правовых актов.

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства пояснили, что правилами формирования тарифов определена методика расчета объема тепловой энергии на горячее водоснабжение. Сама же норма потребления коммунальной услуги по водоснабжению - количество воды для удовлетворения суточной потребности одного человека, животных личного подсобного хозяйства или на единицу поливной площади в конкретном населенном пункте – не определена.

«Управление предлагает установить для потребителей, не имеющих приборов учета, норму потребления коммунальных услуг отопления - 0,03 гигакалории на один квадратный метр в месяц для многоквартирного или индивидуального жилого дома, горячего водоснабжения - 0,16 гигакалории в месяц на одного человека. На тарифы для потребителей эти изменения не окажут влияния. Они вносятся для того, чтобы привести документацию в соответствие с действующим законодательством, и направлены на исключение спорных ситуаций и с теплоснабжающей организацией, и с потребителями», - прокомментировали руководитель управления Бахыт Ильясов.