В Казахстане хотят запретить продажу энергетиков людям до 21 года

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала о законотворческой работе касательно ограничения продаж энергетических напитков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в рамках законопроекта о здоровье народа рассматривается в Мажилисе норма, инициированная депутатами о запрете продажи энергетических напитков лицам до 21 года, - сказала Ажар Гиният на брифинге в Правительстве.



По ее словам, в ближайшее время норму будут рассматривать в Верхней палате Парламента.