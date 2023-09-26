В Казахстане хотят запретить продажу энергетиков людям до 21 года
Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала о законотворческой работе касательно ограничения продаж энергетических напитков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На сегодняшний день в рамках законопроекта о здоровье народа рассматривается в Мажилисе норма, инициированная депутатами о запрете продажи энергетических напитков лицам до 21 года, - сказала Ажар Гиният на брифинге в Правительстве.
По ее словам, в ближайшее время норму будут рассматривать в Верхней палате Парламента.
Министерством здравоохранения такая норма поддержана в виду того, что молодежь, дети, употребляя энергетические напитки вредят своему здоровью. Данная норма еще обсуждается, она не принята. Ожидаем, что законопроект в ближайшее время будет направлен в Сенат, - добавила министр.