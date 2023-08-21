РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:40, 21 Август 2023 | GMT +6

    Норму об обязательной продаже 30% валютной выручки приостановили в РК

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана приостановил действия нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки до 1 января 2025 года, передает МИА «Казинформ».

    «С учетом сбалансированности валютного рынка и в целях предоставления компаниям квазигосударственного сектора больших возможностей при управлении валютными потоками, Правительство Республики Казахстан приостановило действие нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки. Решение действует до 1 января 2025 года», - говорится в сообщении Нацбанка РК.

    Данная мера впервые была применена в 2020 году Правительством Республики Казахстан в связи с ухудшением внешних условий. В феврале 2023 года норма обязательной продажи были снижена с 75% до 50%, а с июля 2023 года - с 50% до 30%.


    Теги:
    Другие государственные органы Экономика Нацбанк Казахстана
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!