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    Норму об исключении отдельного закона о Елбасы внесут в Парламент

    16 Июня 2022, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин прокомментировал запланированные законодательные изменения касательно исключения норм о Первом Президенте страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Останется общая статья по Уголовному кодексу, которая предусматривает ответственность за честь и достоинство Президента. Общая для всех президентов. Отдельно для Елбасы (за оскорбление Первого Президента РК - прим. авт.) статьи не будет», - сказал Канат Мусин в кулуарах Сената.

    Что касается Президента страны, то, по словам министра, Глава государства может быть привлечен к ответственности только за государственную измену.

    Канат Мусин также проинформировал о том, как утратит силу закон о Первом Президенте.

    «Поскольку из Конституции исключена норма о том, что должен быть отдельный закон о Первом Президенте, соответственно, этот закон должен быть убран из всех. Это будет в рамках законопроекта о внесении изменений в отдельные законодательные акты в соответствии с принятыми в Конституцию изменениями. Его внесут на рассмотрение Парламента в этом году», - заверил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минюст Первый Президент - Елбасы
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