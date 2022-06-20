Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Норму о запрете смертной казни предложил внести в Конституцию президент Узбекистана

Автор:  
Мадибек Джанибеков
20 Июня 2022, 14:19
Норму о запрете смертной казни предложил внести в Конституцию президент Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Нормы о запрете смертной казни, необходимости применения «правила Миранды» и института «Хабеас корпус» предложено внести в Конституцию Узбекистана. Об этом сегодня заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с членами Конституционной комиссии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Исторический опыт показывает, что достоинство человека проявляется, прежде всего, в его естественном праве на существование. Это одна из наших величайших и священных ценностей. Как известно, мы полностью отменили это наказание, постепенно уменьшив количество преступлений, за которые назначается смертная казнь», - сказал глава Узбекистана.

Однако, по его словам, некоторые граждане предлагают восстановить смертную казнь и вновь ввести ее в уголовное законодательство.

«Смертная казнь была отменена в большинстве стран мира, которые возвели демократические и гуманные идеи в высшую ценность. Потому что право на жизнь - естественное право каждого человека, которому это право даровано самим творцом, а не государством. Если вы поддержите, предлагаю внести в нашу Конституцию еще одну важную норму: «смертная казнь в Узбекистане запрещена». Таким образом, мы демонстрируем всему миру, что никогда не отступим в этом очень серьезном вопросе, что мы привержены идеям гуманизма», - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

Также глава Узбекистана отметил необходимость закрепления в основном законе вопросов соблюдения свободы, достоинства и неприкосновенности прав человека. С его слов, имеются случаи, когда правоохранительные органы при задержании не объясняют почему человек был задержан и какие права у него есть. В результате права подозреваемого находятся под угрозой с самого начала его задержания.

«В целях предотвращения подобных случаев необходимо применять «правило Миранды», содержащееся в конституциях и законах многих государств и международных документах по правам человека. То есть при задержании лица его права и причина, по которой он был задержан, должны быть объяснены простым языком. Думаю, пришло время прописать это правило в нашей Конституции», - отметил президент.

В данном контексте глава Узбекистана также заявил о необходимости развития института «Хабеас корпус». То есть лицо не может быть задержано более чем на сорок восемь часов до решения суда.

«Мы также должны отразить в Конституции норму о том, что если решение суда об аресте лица или ограничении свободы другого вида в отношении него не будет принято в установленный срок, такое лицо должно быть немедленно освобождено», - резюмировал Шавкат Мирзиёев.

Ранее сообщалось, что 17 мая ведущие политические партии Узбекистана на совместном заседании запустили процесс совершенствования Конституции страны. Для формирования и систематизации поправок в основной закон создана конституционная комиссия и запущен специальный портал «Это моя Конституция», куда узбекистанцы могут направить свои предложения. На сегодняшний день в конституционную комиссию поступило свыше 48 тыс. предложений от узбекистанцев.

Узбекистан   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции