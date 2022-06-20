Норму о запрете смертной казни предложил внести в Конституцию президент Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Нормы о запрете смертной казни, необходимости применения «правила Миранды» и института «Хабеас корпус» предложено внести в Конституцию Узбекистана. Об этом сегодня заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с членами Конституционной комиссии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Исторический опыт показывает, что достоинство человека проявляется, прежде всего, в его естественном праве на существование. Это одна из наших величайших и священных ценностей. Как известно, мы полностью отменили это наказание, постепенно уменьшив количество преступлений, за которые назначается смертная казнь», - сказал глава Узбекистана.

Однако, по его словам, некоторые граждане предлагают восстановить смертную казнь и вновь ввести ее в уголовное законодательство.

«Смертная казнь была отменена в большинстве стран мира, которые возвели демократические и гуманные идеи в высшую ценность. Потому что право на жизнь - естественное право каждого человека, которому это право даровано самим творцом, а не государством. Если вы поддержите, предлагаю внести в нашу Конституцию еще одну важную норму: «смертная казнь в Узбекистане запрещена». Таким образом, мы демонстрируем всему миру, что никогда не отступим в этом очень серьезном вопросе, что мы привержены идеям гуманизма», - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

Также глава Узбекистана отметил необходимость закрепления в основном законе вопросов соблюдения свободы, достоинства и неприкосновенности прав человека. С его слов, имеются случаи, когда правоохранительные органы при задержании не объясняют почему человек был задержан и какие права у него есть. В результате права подозреваемого находятся под угрозой с самого начала его задержания.

«В целях предотвращения подобных случаев необходимо применять «правило Миранды», содержащееся в конституциях и законах многих государств и международных документах по правам человека. То есть при задержании лица его права и причина, по которой он был задержан, должны быть объяснены простым языком. Думаю, пришло время прописать это правило в нашей Конституции», - отметил президент.

В данном контексте глава Узбекистана также заявил о необходимости развития института «Хабеас корпус». То есть лицо не может быть задержано более чем на сорок восемь часов до решения суда.

«Мы также должны отразить в Конституции норму о том, что если решение суда об аресте лица или ограничении свободы другого вида в отношении него не будет принято в установленный срок, такое лицо должно быть немедленно освобождено», - резюмировал Шавкат Мирзиёев.

Ранее сообщалось, что 17 мая ведущие политические партии Узбекистана на совместном заседании запустили процесс совершенствования Конституции страны. Для формирования и систематизации поправок в основной закон создана конституционная комиссия и запущен специальный портал «Это моя Конституция», куда узбекистанцы могут направить свои предложения. На сегодняшний день в конституционную комиссию поступило свыше 48 тыс. предложений от узбекистанцев.