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    09:00, 01 Май 2024 | GMT +6

    Норму нужно соблюдать - Минторговли об увеличении продуктов казсодержания на полках

    продукты магазин
    Фото: pixabay

    В ходе совещания от 2 апреля 2024 года под председательством первого вице-министра торговли и интеграции РК Айжан Бижановой обсудили вопросы увеличения доли казахстанской продукции на полках торговых объектов, передает агентство Kazinform.

    Так, представители Министерства торговли и интеграции отметили необходимость соблюдения торговыми сетями текущих положений Правил внутренней торговли на территории Республики Казахстан, которые закрепляют обязательную долю представленности товаров казахстанского производства в размере 30%.

    Стоит отметить, что в 2019 году Правила внутренней торговли в Республике Казахстан были дополнены пунктом о нормировании выкладки товаров отечественного производства 8-1 в соответствии с приказом министра торговли и интеграции РК.

    Как было сказано в ходе обсуждения, в настоящий момент ответственности по несоблюдению нормы доли нет, однако на совещании стало понятно, что норму необходимо соблюдать. Примечательно то, что в соответствии с Договором о «Евразийском экономическом союзе» ни одно из государств-членов не может вводить и применять требования, которые ограничивают продажу товаров из других стран-членов ЕАЭС, однако норма до сих пор существует.

    Теги:
    Казахстан Торговля Производство Минторговли и интеграции
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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