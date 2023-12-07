Нормы содержания тяжелых металлов превышены в реке Илек – депутат

Депутат Сената Амангельды Нугманов заявил об экологической проблеме в Актюбинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В регионе с 1934 года функционировал химический завод. В 1996 году предприятие объявило себя банкротом, но проблемные вопросы, касающиеся экологической ситуации, считает сенатор Нугманов, все еще остались. Завод никогда не перерабатывал отходы производства. Его строили в предвоенное время, и тогда не было строгих санитарных и экологических норм. В результате, после почти полувековой деятельности с несовершенными инженерно-техническими, экологическими и санитарно-гигиеническими процессами, произошло техногенное загрязнение окружающей природной среды, территории промплощадки, завода и бассейна реки Илек химическими экотоксикантами, - сказал Амангельды Нугманов в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

По его словам, в настоящее время содержание целого ряда тяжелых металлов в реке Илек превышает нормативы. По уровню загрязнения поверхностных вод река относится к категории чрезвычайно загрязненных. По словам депутата, указанные химические вещества относятся к 1 и 3 классу опасности, оказывая общетоксическое и специфическое воздействие на человека.

- В 2012 году отходы, расположенные на территории завода, и отходы шлаконакопителей решением суда Алгинского района были переданы в республиканскую собственность. В 2017 году Министерством экологии, геологии и природных ресурсов был разработан проект по ликвидации опасных химических и промышленных отходов, расположенных на территории завода. В 2022 году акиматом области была проведена общая инвентаризация отходов завода, где выявлено, что объем отходов составляют не менее 2,6 миллиона тонн, - отметил сенатор.

Исходя из данной ситуации, сенатор Амангельды Нугманов попросил главу Кабмина Алихана Смаилова обратить внимание на существующие критические проблемы, а также взять на особый контроль процесс ликвидации отходов.