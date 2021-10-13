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    11:35, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Нормативы энергопотребления намерены установить в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены внедрить энергоэффективные государственные закупки. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атмакулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, представляя законопроект по вопросам энергосбережения в Мажилисе, отметил, что с целью усиления регулирования бюджетного сектора, обладающего значительным потенциалом энергосбережения и снижения бюджетных затрат, предлагаются внедрение энергоэффективных государственных закупок, которое обеспечит снижение энергопотребления в государственных учреждениях, а также придаст импульс преобразованию казахстанского рынка энергопотребляющего оборудования.

    Кроме того, предлагается установление нормативов энергопотребления, мониторинг их соблюдения, бенчмаркинг и выдача соответствующих рекомендаций по энергоэффективности.

    Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности».

    Теги:
    Парламент Энергетика Мажилис
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