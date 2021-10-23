Нормативные нормы проведения госаудита пересмотрят в РК до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова высказалась касательно организации координации контроля за деятельностью ревизионных комиссий и осуществления методологического руководства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С принятием Закона в распоряжении органов внешнего государственного аудита и финансового контроля (далее – органы ГАФК) имеется необходимая нормативная база для проведения качественного государственного аудита. За последние годы унифицирована вся методология, по которой работают ревизионные комиссии, что позволяет осуществлять их деятельность на основе единых правил и принципов международных стандартов ISSAI», - написала Наталья Годунова в своем ответе на депутатский запрос.

По ее словам, на сегодняшний день действуют более 30 нормативных правовых актов и 23 методологических документа.

«В целях повышения качества работы и улучшения внутренних процедур при проведении государственного аудита, планируется до конца текущего года актуализировать ряд нормативных постановлений и систематизировать методологические документы с учетом анализа практического применения действующих норм. Для координации деятельности органов ГАФК, в том числе региональных ревизионных комиссий, в соответствии со статьей 46 Закона действует Координационный совет органов ГАФК (далее – Координационный совет) рабочим органом которого определен Счетный комитет», - отметила глава Счетного комитета.

Она также сообщила, что на правах рабочего органа Координационного совета проводятся заседания, в рамках которых координируется деятельность органов ГАФК по вопросам правоприменительной практики и соблюдения стандартов в сфере государственного аудита и финансового контроля.

Таким образом, Счетным комитетом обеспечивается методическая помощь ревизионным комиссиям, оказывается всесторонняя информационно-консультативная поддержка, что дает возможность осуществлять эффективную деятельность.

Ранее председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова рассказала о механизме формирования ревизионных комиссий.