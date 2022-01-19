Нормализация процессов валютного рынка произойдет в достаточно быстрые сроки - Вячеслав Додонов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК, доктор экономических наук Вячеслав Додонов считает, что перспективы стабилизации валютного рынка представляются вполне благоприятными для страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Террористические атаки января нанесли экономике Казахстана не только значительный прямой ущерб, но и создали множество очагов опосредованного давления на стабильность отдельных ее сфер. Одной из таких сфер является валютный рынок, в связи с чем Глава государства на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан 11 января дал поручение Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить его стабильность до полного восстановления доверия к тенге со стороны внутренних и внешних участников рынка», - прокомментировал Вячеслав Додонов.

По его словам, поручение Президента очень своевременно и актуально, так как валютный рынок в любой стране реагирует на шоки политического характера и Казахстан не является исключением.

«На валютный рынок и курс тенге в обстоятельствах, сложившихся в первой половине января, влияли многочисленные негативные факторы – от самих беспорядков и вызванной ими обеспокоенности участников рынка и их клиентов до формирования значительного отложенного спроса на валюту в дни, когда не работала Казахстанская фондовая биржа (KASE), банки и обменные пункты. Кроме того, дополнительное давление на курс тенге создают и такие факторы, как необходимость крупных закупок импорта в ходе восстановления разрушений и пополнения запасов разграбленных магазинов, попытки вывода капитала за пределы Казахстана, вероятность ухода части средств иностранных портфельных инвесторов. Все эти факторы уже создали избыточное давление на курс тенге в первые дни после возобновления торгов на KASE и обусловили его некоторое снижение», - пояснил главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК.

В то же время происходящее снижение курса национальной валюты является очень незначительным, так как процесс контролируется Национальным банком, выступающим в роли продавца валюты, считает эксперт.

«В первые дни после возобновления торгов регулятор проводил интервенции, которые удовлетворили спрос на валюту в отсутствие обычного объема ее предложения и не позволили курсу тенге необоснованно снизиться. В результате, за первую неделю торгов курс доллара США вырос относительно тенге всего на 0,6%, что является очень ограниченной реакцией на масштабные кризисные явления. Это позволяет сделать вывод о том, что поручение Главы государства выполняется, и выполняется эффективно», - отметил главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК.

Как отмечает эксперт, перспективы стабилизации валютного рынка представляются вполне благоприятными, что обусловливается двумя основными факторами.

«Во-первых, Национальный банк имеет очень большой запас прочности для поддержки валютного рынка, так как его резервы весьма значительны – на конец декабря они измерялись 34,4 млрд. долларов, чего более чем достаточно для стабилизации рынка даже в течение значительно более длительного периода, чем требует ситуация. Во-вторых, основной для казахстанского валютного рынка фактор – мировые цены на нефть - в настоящее время демонстрируют положительную динамику», - пояснил главный научный сотрудник КИСИ.

Как проинформировал эксперт, с начала года цена нефти brent выросла на 13% и этот фактор окажет положительное влияние на стабилизацию валютного рынка после спада ажиотажного спроса на валюту, возникшего в результате январских событий.

«В этой связи, нет никаких сомнений в том, что стабильность на валютном рынке будет сохранена, его сбалансированность – восстановлена, а необходимость в поддержке курса тенге со стороны регулятора отпадет. Причем нормализация процессов валютного рынка произойдет в достаточно быстрые сроки и займет не больше двух-трех недель, после чего активность его участников вернется в обычное русло и курс тенге вновь будет определяться традиционными экономическими факторами», - резюмировал Вячеслав Додонов.