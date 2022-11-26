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Нормализация процентных ставок должна произойти - глава холдинга «Байтерек» о новой ипотечной программе

26 Ноября 2022, 10:32
Нормализация процентных ставок должна произойти - глава холдинга «Байтерек» о новой ипотечной программе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Канат Шарлапаев объяснил, почему Министерство финансов РК не одобрило заявку по запуску новой ипотечной программы, которую холдинг презентовал в июле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития ранее заявляли, что финансирование на запланированную программу – механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня не поддержали на 2023 год.

Субсидированию подлежит 7% от ставки вознаграждения по ипотеке.

«Такого рода долгосрочное планирование делается в комбинации разных вещей. Первое, почему мы считаем, что нужно развивать ипотеку? Потому что если ипотека будет только коммерческая по текущим рыночным ставкам, это непомерная ноша для населения Казахстана. Это очень сложно. У нас было предложение о субсидировании ипотеки. Мы считаем, что в этом случае в какой-то момент нормализация процентных ставок должна произойти. Это решение и предложение было обусловлено процентными ставками, которые существуют сейчас», - заявил Канат Шарлапаев.

В июле председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев предложил запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня.

В связи с повышением минимальных порогов достаточности пенсионных накоплений на жилье и завершением программы «7-20-25» в следующем году, прогнозируется неудовлетворенный спрос на ипотеку в размере 500 млрд тенге или 35 тысяч квартир.
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