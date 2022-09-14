Номерные знаки казахстанских авто теперь должны иметь специальные элементы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября текущего года введен в действие национальный стандарт СТ РК 986-2022. В данном стандарте прописаны требования к номерным знакам и заготовкам для них, которые должны иметь специальные и дополнительные элементы, необходимые для защиты от фальсификации (подделок), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанского института стандартизации и метрологии Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

Стандарт разработал РГП «Информационно-производственный центр» МВД РК и прошел экспертизу в КазСтандарт КТРМ МТИ РК.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, стандарт обеспечивает унификацию технических требований, предъявляемых к шрифтам, цифрам и элементам защиты на государственных регистрационных номерных знаках.

К дополнительным элементам защиты отнесли и нанесение уникальных DMC-кодов, по которым полицейские смогут проверять подлинность госномеров.

«Специальные элементы защиты невозможно будет удалить с поверхности номерного знака химическими средствами или физическим воздействием и должны сохраняться в течение всего срока эксплуатации номерного знака», - отметили в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что введение в действие СТ РК 986-2022 не повлечет за собой изменения цен на изготовление продукции, а также дополнительных расходов из государственного бюджета.



