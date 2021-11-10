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Номера сall-центров по вопросам эксплуатации авто с иностранной регистрацией

10 Ноября 2021 22:01
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Номера сall-центров по вопросам эксплуатации авто с иностранной регистрацией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел открыло call-центры по вопросам эксплуатации автомобилей с иностранной регистрацией во всех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В ведомстве сообщили, что в связи с актуальностью вопросов об эксплуатации и регистрации транспортных средств, ввезенных из Российской Федерации, а также о способах проверки по учетным данным МВД регистрации своего автомобиля в РФ, для удобства граждан сформированы контактные телефоны, по которым водители могут обращаться в полицию для получения интересующей их информации. Телефоны call-центров принимают звонки с 9:00 до 23:00 часов.

– Учитывая большое количество обращений со стороны граждан по вопросам об авто с российским учетом, МВД РК открыло call-центры по всей стране для оперативного предоставления достоверной информации, – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов сообщил о том, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации. Серик Тусипов также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого и разъяснил алгоритм регистрации авто с иностранными номерами.

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#Транспорт   #МВД РК  
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