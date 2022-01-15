Номера для жалоб на действия сотрудников полиции опубликовали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел опубликовало номера call-центров для жалоб граждан на действия сотрудников полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поручил Департаменту собственной безопасности тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции. В настоящее время подразделения органов внутренних дел продолжают нести службу в усиленном режиме. Продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», усилены наряды в местах массового скопления граждан и на объектах жизнеобеспечения. Совместно с местными исполнительными органами принимаются меры по устранению последствий произошедших событий.

С учетом анализа камер видеонаблюдения, а также поступающих от неравнодушных граждан материалов проводятся мероприятия по установлению участников погромов, мародерства и грабежей, причастных к уничтожению либо порче чужого имущества.

Увеличено количество сотрудников Центра оперативного-управления Департаментов полиции и call-центров комендатур для приема сообщений от граждан и оперативного реагирования на них.

В тоже время, в средствах массовой информации и социальных сетях размещаются сведения о неправомерных действиях сотрудников полиции, в том числе по осмотру сотовых телефонов.

МВД официально заявляет, что проверка, а также осмотр сотовых телефонов граждан без их согласия либо отсутствии санкции суда запрещена. В этой связи, министром внутренних дел наряду с иными вопросами обеспечения правопорядка в стране, руководителям служб и территориальных подразделений указано на строгое соблюдение конституционных прав граждан, недопущение их необоснованного вовлечения в орбиту уголовного и административного преследования.

Департаменту собственной безопасности МВД поручено тщательно проверять поступающие жалобы граждан на действия сотрудников полиции, в том числе по фактам необоснованных проверок сотовых телефонов и задержаниях лиц, доставленных в территориальные отделы полиции.

По всем фактам неправомерных действий сотрудников полиции, просим граждан обращаться на круглосуточный телефон доверия ДСБ МВД «14-02», 8 (7172) 71-41-09, блог министра, фронт-офисы «Ашык Аланы», а также территориальные подразделения собственной безопасности:

УСБ ДП города Нур-Султана – 8-702-127-98-18

УСБ ДП города Алматы – 8-707-927-67-69

УСБ ДП города Шымкента – 8 (7252) 21-43-23

УСБ ДП Акмолинской области – 8 (7162) 25-03-60

УСБ ДП Алматинской области – 8 (7282) 60-81-58

УСБ ДП Актюбинской области – 8 (7132) 52-16-91

УСБ ДП Атырауской области – 8 (7122) 25-10-38

УСБ ДП Восточно-Казахстанской области – 8 (7232) 23-43-32

УСБ ДП Жамбылской области – 8 (7262) 45-43-39, 8-701-072-70-00

УСБ ДП Западно-Казахстанской области – 8 (7112) 98-45-68, 98-42-75, 98-40-44, 8-707-290-28-84

УСБ ДП Карагандинской области – 8 (7212) 42-93-39

УСБ ДП Костанайской области – 8-707-715-44-24

УСБ ДП Кызылординской области – 8 (7242) 27-28-74, 8-747-182-51-43

УСБ ДП Мангистауской области – 8 (7292) 47-52-69

УСБ ДП Павлодарской области – 8 (7182) 32-28-22

УСБ ДП Северо-Казахстанской области – 8 (7152) 61-26-89, 8-700-161-26-89

УСБ ДП Туркестанской области – 8-701-121-93-35

УСБ ДП на транспорте – 8 (7172) 94-23-20, 8-707-294-23-20

Каждое обращение будет индивидуально рассмотрено, а гражданин получит исчерпывающий ответ.

Напомним, сегодня под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание с руководителями уполномоченных государственных органов.