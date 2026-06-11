«Номад» узнал соперников по Континентальному хоккейному кубку

Согласно информации от IIHF, соперниками «Номада» по второму раунду квалификации Континентального кубка сезона-2026/27 в группе D станут команды из Дании («Херлев Иглз») и Италии («Азиаго»). Еще один соперник определится по итогам игр в группе В первого раунда квалификации, где участвуют клубы из Эстонии («Виру Спутник»), Венгрии («Бьяк»), Хорватии («Загреб») и Румынии («Брашов»).

Матчи группы D в участием «Номада» состоятся с 13 по 15 ноября. Для прохода в финальный раунд «Номаду» необходимо занять в группе из четырех команд любое место, кроме последнего.

В финале три лучшие команды квартета D сыграют круговой турнир с тремя лучшими командами группы С. Отметим, что «Номад» уже выигрывал Континентальный кубок IIHF в 2024 году, причем, сделал это, не имея в составе ни одного легионера — за команду выступали исключительно воспитанники казахстанской школы хоккея.

«Номад» стал вторым клубом в истории казахстанского хоккея, завоевавшим Континентальный кубок IIHF, первым был кокшетауский «Арлан» в 2019 году.