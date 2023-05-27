Нокаутом завершился бой казахстанцев на турнире в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские бойцы смешанных единоборств тяжелой весовой категории Александр Кроль (0-2) и Данияр Шахаров (0-1) встретились на турнире промоушна Octagon 45 в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу лиги.

Бойцы встретились в рамках предварительного карда турнира. За две минуты до конца дебютного раунда Кроль занял выгодную позицию в партере и завершил поединок добиванием Для него это дебютная победа в «профи».

В главном бою вечера казахстанец Дамир Толенов будет защищать титул в наилегчайшем весе против кыргызстанца Султанбека Орозмамат уулу (7-9).