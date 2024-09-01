Нокаутом закончился бой Садриддина Ахмедова в США

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (13-0, 11 КО) провел первый бой за два года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Санта-Инезе (США, штат Калифорния), где сразился с американцем Антонио Тоддом (17-10, 9 КО). Для Ахмедова этот поединок был историческим — ранее он никогда не выступал в профи в США. Бой прошел в первом среднем весе и был рассчитан на восемь раундов. Его итогом стала победа казахстанца техническим нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Садриддин Ахмедов одержал четырнадцатую победу в профессиональной карьере, а Антонио Тодд потерпел одиннадцатое поражение на профи-ринге. Добавим, что это был первый бой Ахмедова с декабря 2022 года.





