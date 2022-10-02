Нокаутом закончился бой казахстанца против экс-чемпиона IBF за титул WBA

ЛЮБЛИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев (14-1, 5 КО) выступил на вечере профессионального бокса в Польше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он провел бой с представителем ЮАР Сифосету Мвула (16-4-1, 7 КО). Этот поединок был рассчитан на двенадцать раундов, а на кону стоял вакантный титул чемпиона WBA Inter-Continental во втором полулегком весе. Бой закончился победой Сойлыбаева нокаутом в седьмом раунде.

Таким образом, Бекман Сойлыбаев одержал пятнадцатую победу в карьере и завоевал второстепенный пояс WBA, а Сифосету Мвула потерпел пятое поражение на профи-ринге. Добавим, что ранее Сойлыбаевe принадлежал еще один второстепенный титул — казахстанец владел поясом WBC International во втором полулегком весе. Что касается Мвула, то он был чемпионом IBF Continental Africa в легком весе.

На этом же вечере бокса казахстанец Бекзад Нурдаулетов победил решением грузина Яго Кизирию (6-9, 4 КО). У 24-летнего Нурдаулетова теперь 6 побед в 6 поединках (2 нокаутом) - он впервые в профи-карьере выступил за рубежом.