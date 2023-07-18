Нокаутом за 53 секунды закончился бой казахстанца с узбекистанцем на турнире MMA

КАРА-БАЛТА. КАЗИНФОРМ - 28-летний казахстанский боец Даниил Коцарев выступил на турнире по смешанным единоборствам EFC Global 33 в Кара-Балте (Кыргызстан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



Соперником казахстанца стал 30-летний спортсмен из Узбекистана Улугбек Икашев. Поединок в полусреднем весе (до 77 килограммов) был запланирован на три раунда, но не продлился всю отведенную ему дистанцию и был досрочно завершен на 53-й секунде. Икашев зажал Коцарева у сетки и обрушил на него град ударов. Рефери пришлось вмешаться и остановить бой.

Как сообщалось, 22-летний казахстанский боец Олжас Ерланов нокаутом дебютировал в MMA на турнире по смешанным единоборствам EFC Global 33 в Кара-Балте.