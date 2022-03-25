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    16:56, 25 Март 2022 | GMT +6

    Нокаутом за 27 секунд закончился бой казахстанских боксеров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы состоялся бой казахстанских боксеров Дарына Имаханова (3-1, 1 КО) и Самгара Сейлханова (дебют). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Этот поединок в первом среднем весе был запланирован на четыре раунда, но закончился уже в самом начале первого: Имаханов нокаутировал Сейлханова всего за 27 секунд мощным ударом по корпусу.


    Таким образом, Дарын Имаханов одержал четвертую победу в профессиональной карьере, а Самгар Сейлханов начал свой путь в профи с досрочного поражения.

    Хедлайнерами сегодняшнего вечера бокса в Алматы станут казахстанский боксер Рай Сейтжанов (9-0, 6 КО) и мексиканец Хосе Масиас Энрикес (15-0-2, 7 КО) — они оспорят «молодежный» титул чемпиона мира WBO в первом полусреднем весе.



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