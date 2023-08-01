Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Рамазан Орынбасарулы (0-1) провел свой второй поединок в профессиональной карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.



Орынбасарулы выступил на вечере бокса в столице Узбекистана - Ташкенте, где его соперником стал 22-летний узбекистанский спортсмен Жасур Зохидов (3-0, 3 КО).

Поединок был рассчитан на восемь раундов, но не прошел всю дистанцию и закончился поражением казахстанца техническим нокаутом в первой трехминутке. Орынбасарулы пропустил жесткий удар и упал на канвас. Рефери отсчитал нокдаун, после чего угол казахстанца показал белое полотенце, сигнализировав об отказе от продолжения боя.

Как сообщалось, непобежденный казахстанец Самат Жетибаев нокаутировал узбекистанца Шахриера Исакова в Ташкенте.

Еще один казахстанский боксер Дарын Кулжабаев досрочно победил узбекистанца Афзалбека Бахтиерова.