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    07:18, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Нокаутер-супертяж из Казахстана ворвался в топ рейтинга WBA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский нокаутер-супертяжеловес Иван Дычко (12-0, 11 КО) вошел в топ лучших 15 боксеров Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz .

    Согласно сайту WBA, казахстанский 31-летний Дычко в обновленном рейтинге лучших 15 боксеров оказался на 15-й строчке.

    Другой казахстанский боксер супертяжелой весовой категории Жан Кособуцкий располагается на восьмой позиции рейтинга.

    Как сообщалось, уроженец города Рудного Иван Дычко одержал победу над аргентинским боксером Кевином Эспиндолой в столице его родины - Буэнос-Айресе.


    Фото: sports.kz


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