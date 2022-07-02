07:18, 02 Июль 2022 | GMT +6
Нокаутер-супертяж из Казахстана ворвался в топ рейтинга WBA
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский нокаутер-супертяжеловес Иван Дычко (12-0, 11 КО) вошел в топ лучших 15 боксеров Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz .
Согласно сайту WBA, казахстанский 31-летний Дычко в обновленном рейтинге лучших 15 боксеров оказался на 15-й строчке.
Другой казахстанский боксер супертяжелой весовой категории Жан Кособуцкий располагается на восьмой позиции рейтинга.
Как сообщалось, уроженец города Рудного Иван Дычко одержал победу над аргентинским боксером Кевином Эспиндолой в столице его родины - Буэнос-Айресе.
Фото: sports.kz