Нокаутер-супертяж Иван Дычко определился с датой следующего боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Менеджер казахстанского боксера Ивана Дычко (9-0, 9 КО) Зия Алиев рассказал Sports.kz, когда его клиент планирует вернуться на ринг. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Скорее всего, мы пока еще говорим, свой следующий бой Ваня проведет июля 10-го в Алматы. Чтобы у него было такое возвращение, чтобы он вернулся, нормально провел бой, и уже дальше мы планируем на август в другом месте, — сказал Алиев.

Свой предыдущий бой Иван Дычко провел в июле 2019 года — он нокаутировал во втором раунде американского боксера Нэйта Хэвена (9-3, 7 КО) и с тех пор на ринг не выходил. Добавим, что 30-летний казахстанский супертяж начал профессиональную карьеру в 2017 году и во всех девяти боях победил нокаутом.







