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    14:28, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Нокаутер Али Ахмедов заявил о возвращении на ринг

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (18-1, 14 КО) заявил о возобновлении подготовки к своему следующему бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В Instagram спортсмен опубликовал фотографию со своим тренером Сагатбеком Мусахановым.

    «Рад вернуться к работе. Ждем дату следующего боя», — написал он.
    Свой последний бой Али Ахмедов провел в декабре прошлого года в США — в первом раунде нокаутировал Пауля Валенсуэлу (26-11, 17 КО) из Мексики. Отметим, что боксер входит в команду чемпиона мира WBA Super/IBF в среднем весе Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и представляет его промоутерскую компанию GGG Promotions.


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